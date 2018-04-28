16:07 28 апреля 2018 0

Актер сказал, что любит «даже Челябинск» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный актер Константин Хабенский в интервью блогеру Юрию Дудю назвал свой любимый город, не считая Москвы и Санкт-Петербурга. Ответ Хабенского вызвал множество ироничных комментариев со стороны пользователей Сети.

Юрий Дудь спросил, какой город в России Хабенский может назвать самым любимым, не беря в расчет два крупнейших мегаполиса. «Много. Вот не могу кого-то одного сказать, даже Челябинск я люблю», — ответил актер. Сами челябинцы посмеялись над такой формулировкой. «Ключевое слово „даже“», «Люби! Можно!», — написали они в паблике «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Впрочем, наибольшее одобрение у подписчиков вызвал комментарий Андрея Сметанникова. «Хабенский, крайне уважаемый мною актер и человек, уроженец Питера, житель Москвы. Естественно, он как патриот России любит и Челябинск, и Курган, и Новосибирск. Но изображать при этом щенячий восторг — ах, нас полюбили… Давайте сами будем любить свой город — и все у нас получится», — высказался южноуралец.

В интервью известному блогеру Константин Хабенский также рассказал о впечатлениях от «кровавого» поцелуя с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Им довелось работать вместе на съемочной площадке фильма «Особо опасен».