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28 апреля 2018
Главные новости 
16:07  28 апреля 2018 0

В Сети посмеялись над Хабенским, который назвал Челябинск любимым городом. ВИДЕО

Хабенский. Челябинск., евдокимов вадим, бетехтин алексей, хабенский константин
Актер сказал, что любит «даже Челябинск»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный актер Константин Хабенский в интервью блогеру Юрию Дудю назвал свой любимый город, не считая Москвы и Санкт-Петербурга. Ответ Хабенского вызвал множество ироничных комментариев со стороны пользователей Сети.

Юрий Дудь спросил, какой город в России Хабенский может назвать самым любимым, не беря в расчет два крупнейших мегаполиса. «Много. Вот не могу кого-то одного сказать, даже Челябинск я люблю», — ответил актер. Сами челябинцы посмеялись над такой формулировкой. «Ключевое слово „даже“», «Люби! Можно!», — написали они в паблике «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Впрочем, наибольшее одобрение у подписчиков вызвал комментарий Андрея Сметанникова. «Хабенский, крайне уважаемый мною актер и человек, уроженец Питера, житель Москвы. Естественно, он как патриот России любит и Челябинск, и Курган, и Новосибирск. Но изображать при этом щенячий восторг — ах, нас полюбили… Давайте сами будем любить свой город — и все у нас получится», — высказался южноуралец.

В интервью известному блогеру Константин Хабенский также рассказал о впечатлениях от «кровавого» поцелуя с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Им довелось работать вместе на съемочной площадке фильма «Особо опасен».

Дарья Корчак
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