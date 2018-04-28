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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:24  28 апреля 2018 1

Омбудсмен Москалькова выступила против запрета на лекарства из США. «Здоровье человека не может ставиться под удар»

Выборы омбудсмена. Госдума. Москва, москалькова татьяна
Татьяна Москалькова считает, что запрет импортных лекарств недопустимФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала не включать лекарства и медтехнологии из-за рубежа в санкционные списки товаров и услуг. С таким заявлением она выступила во время пресс-конференции.

«Я призываю всех, чтобы в санкционное противостояние между государствами не включать медицинское оборудование, лекарственные препараты, технологии в области здравоохранения», — приводит ее слова агентство ТАСС. По ее мнению, «здоровье человека не может ставиться под удар» в условиях политического противостояния.

Напомним, 13 апреля был внесен проект закона об ответных мерах на санкции США, который предполагает ограничение ввоза в Россию сырья и продуктов из США и стран, поддерживающих антироссийские санкции. Речь идет о прекращении импорта табачной, алкогольной, сельскохозяйственной и лекарственной продукции.

Дарья Корчак
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