Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала не включать лекарства и медтехнологии из-за рубежа в санкционные списки товаров и услуг. С таким заявлением она выступила во время пресс-конференции.
«Я призываю всех, чтобы в санкционное противостояние между государствами не включать медицинское оборудование, лекарственные препараты, технологии в области здравоохранения», — приводит ее слова агентство ТАСС. По ее мнению, «здоровье человека не может ставиться под удар» в условиях политического противостояния.
Напомним, 13 апреля был внесен проект закона об ответных мерах на санкции США, который предполагает ограничение ввоза в Россию сырья и продуктов из США и стран, поддерживающих антироссийские санкции. Речь идет о прекращении импорта табачной, алкогольной, сельскохозяйственной и лекарственной продукции.