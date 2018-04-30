{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 апреля 2018
13:22  30 апреля 2018 1

На Украине собрались лишить русскоязычных граждан образования и работы. «Они умственно отсталые»

Скандально известная Ирина Фарион в очередной раз резко высказалась в отношении русскоязычных украинцевФото: Wikimedia

Экс-депутат Верховной Рады, языковед и борец за украинский язык Ирина Фарион хочет лишить русскоязычных граждан образования и работы. Она считает, что именно русскоязычные украинцы притянули в страну войну.

«Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым <…> Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные», — цитирует Фарион РИА «Новости».

Скандально известная Фарион назвала русскоязычных украинцев «гибридами, отступниками, предателями, ренегатами», которые не имеют права называться украинцами. По ее мнению, решению проблемы поможет социальный лифт: «Не дать образования и работы! Защебечут моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен быть в Украине непонятным. Тогда заговорят».

Напомним, что Фарион ранее уже заявляла, что русскоязычных украинцев «необходимо нейтрализовать», лишить образования и работы, а также отправить в США «подметать дом». По мнению экс-парламентария, «русскоязычность на Украине — это клеймо оккупанта».

В 2015 году сотрудниками ГСУ СК России на Ирину Фарион было заведено уголовное дело. Под пристальное внимание следователей Фарион попала из-за подстрекательства к убийствам и экстремистских высказываний в адрес России.

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров