13:22 30 апреля 2018 1

Скандально известная Ирина Фарион в очередной раз резко высказалась в отношении русскоязычных украинцев Фото: Wikimedia

Экс-депутат Верховной Рады, языковед и борец за украинский язык Ирина Фарион хочет лишить русскоязычных граждан образования и работы. Она считает, что именно русскоязычные украинцы притянули в страну войну.

«Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым <…> Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные», — цитирует Фарион РИА «Новости».

Скандально известная Фарион назвала русскоязычных украинцев «гибридами, отступниками, предателями, ренегатами», которые не имеют права называться украинцами. По ее мнению, решению проблемы поможет социальный лифт: «Не дать образования и работы! Защебечут моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен быть в Украине непонятным. Тогда заговорят».

Напомним, что Фарион ранее уже заявляла, что русскоязычных украинцев «необходимо нейтрализовать», лишить образования и работы, а также отправить в США «подметать дом». По мнению экс-парламентария, «русскоязычность на Украине — это клеймо оккупанта».

В 2015 году сотрудниками ГСУ СК России на Ирину Фарион было заведено уголовное дело. Под пристальное внимание следователей Фарион попала из-за подстрекательства к убийствам и экстремистских высказываний в адрес России.