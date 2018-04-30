14:19 30 апреля 2018 0

В свой 51-й день рождения Киркоров получил неожиданный подарок от жителя Тюмени Скриншот видеоклипа «Цвет настроения синий»

Сегодня, 30 апреля, появилось петиция с требованием лишить известного российского певца Филиппа Киркорова почетного звания народный артист РФ. Петиция адресована президенту России Владимиру Путину и министру культуры РФ Владимиру Мединскому. Поводом стал новый клип «короля российской эстрады» на песню «Цвет настроения синий».

По словам автора петиции, тюменца Антона Тихонова, в видеоролике Киркорова «открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя (в том числе малолетними и несовершеннолетними людьми), используется нецензурная лексика». По мнению создателя обращения, это «не соответствует моральному облику человека, носящего звание народный артист».

В петиции указано, что народный артист должен говорить о вечных ценностях и показывать пример для молодежи. «Этим клипом поп-исполнитель дискредитировал себя и утратил право находиться в списке народных артистов наряду, к примеру, с такими великими людьми, как Константин Райкин, Исаак Шварц, Алексей Герман», — добавляет Тихонов.

Сегодня, 30 апреля, Киркоров празднует свой 51-й день рождения. Петиция стала своеобразным подарком артисту от жителя Тюмени.

Напомним, что в клипе «Цвет настроения синий» в роли измученной долгой сменой и неприветливой кассирши снялась Ольга Бузова. Она сидит на посту при полном параде и неохотно продает алкоголь юному Киркорову. Продюсер Виктор Дробыш некоторое время назад заявил, что Бузова «неплохой человек и могла бы работать, например, медсестрой или кассиром», сообщало агенство Nation News. Бузова в клипе не улыбается и смотрит со злостью, осуждением, презрением и чувством собственного превосходства на компанию подростков.