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01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:45  01 мая 2018 0

В России выбрали пятерку лучших подержанных внедорожников

Паводок шоссе Тюнина Курган, нива в воде
Возглавляет рейтинг «русский американец» — Chevrolet NivaФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Российские эксперты составили рейтинг лучших подержанных внедорожников, которые можно приобрести на вторичном рынке. В топ-5 вошли машины, которые доступны по цене до полумиллиона рублей.

Возглавляет список Chevrolet Niva, унаследовавший от советской предшественницы «Нивы» превосходные внедорожные качества, а также доступные цены на комплектующие и обслуживание. К сожалению, сохранилась также тенденция к относительно частым поломкам, не слишком мощный двигатель и только механическая коробка передач.

Далее, как пишет «Ридус», следует «японец» Suzuki Grand Vitara. С надежностью и мощностью у него все в порядке, но запчасти, неизбежно потребующиеся для б/у автомобиля, встанут в копеечку. Если же предыдущий владелец успел «ушатать» машину до грани технической неисправности, то ремонт обойдется дорого. Чтобы избежать подобной ситуации с третьим лидером рейтинга — Nissan X-Trail, — эксперты советуют покупать его на «вторичке» лишь с 2,5-литровым двигателем и не старше 2000 года выпуска.

На четвертом и пятом месте расположились Jeep Cherokee 2001−2007 годов выпуска, а также произведенные в 2004—2009 годах Skoda Octavia Scout. Если же рассматривать внедорожники исходя из их популярности, то российский топ-10 представляют (по нисходящей) модели Hyundai, Renault, Nissan, Toyota, KIA, Mitsubishi, Volkswagen, LADA, Chevrolet и Ford. На голову превосходящий эти марки по внедорожным показателям УАЗ «Патриот» московские эксперты отнесли к «лучшим автомобилям для дачников».

Владимир Васин
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