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01 мая 2018
16:19  01 мая 2018 0

США не снимут пошлины на ввоз алюминия с Урала никогда. Эксперт объяснил логику Трампа

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , американский флаг, трамп дональд
Американский президент выполняет свои предвыборные обещанияФото: depositphotos.com © URA.RU

США никогда не отменят пошлины на ввоз в страну стали и алюминия. Исключений не будет ни для России и, в частности, Урала, ни для Китая или Европы. Таким образом американский президент Дональд Трамп отрабатывает предвыборные обещания, пояснил «URA.RU» политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев.

Он подчеркнул, что для США увеличение внутреннего производства — стратегическая политика Трампа. Причем все предлоги и обвинения — лишь повод, чтобы оправдать свои действия. «Китай обвинили в том, что он девальвирует юань. Европейцев вообще ни в чем не обвиняли. Просто сказали: «Вы вообще нам должны за то, что мы вас охраняем. Другие виноваты во всем другом», — считает Матвейчев.

По мнению эксперта, смысл действий Трампа в том, чтобы отработать предвыборную программу перед так называемыми «ржавыми Штатами», где когда-то была развита тяжелая промышленность. «После введения пошлин цена на иностранный металл на американском рынке вырастет, инвесторы начнут вкладывать в отечественные предприятия. Как следствие — рост рабочих мест, — объясняет профессор. — Если придерживаться такой политики, то пошлины не нужно убирать никогда. По крайней мере, в ближайшие 30-50 лет, пока Америка не заколосится новыми стальными алюминиевыми и иными тяжелопромышленными предприятиями».

Ранее сообщалось, что США отложили увеличение пошлин для Европы до 1 июня, а для России они должны начать действовать с 1 мая. Экономист и эксперт по рынку металлов Антон Шабанов пояснил, что, согласно принятому в Америке закону, фактически увеличение пошлин может начаться только с 1 октября 2018 года, а все остальные действия лидеров Штатов направлены на то, чтобы поставить партнеров в невыгодные условия и привлечь к столу переговоров.

Семен Гринберг
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