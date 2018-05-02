04:43 02 мая 2018 0

Звезда не появлялась на публике почти четыре года Фото: скриншот эфира программы «Привет, Андрей!»

Популярная российская певица Юлия Савичева появилась на федеральном телеканале спустя четыре года. Поклонники смогли увидеть звезду в программе Андрея Малахова на канале «Россия 1». Выпуск шоу «Привет, Андрей!» был посвящен 1 мая.

По словам Юлии, она безумно соскучилась по съемкам, поклонникам и эфирам, а 1 мая у нее двойной праздник — ее дочь Аня, которой сейчас еще только 9 месяцев, впервые произнесла слово «мама». Кроме этого, она вспомнила историю из детства, как когда-то давным-давно в этот же день оказалась в милиции. «Мне было 12 или 13 лет, и на майские праздники мы поехали с друзьями за город на шашлыки», — рассказала Савичева. — Я уже тогда любила петь, танцевать и вообще быть в центре внимания».

В ходе такого импровизированного концерта вокруг будущей звезды собрались совершенно незнакомые люди, которые смотрели слушали выступление, а после подъехал наряд конной милиции, заинтересовавшийся, что за массовое мероприятие происходит. В результате, как рассказывает Савичева, ее родителям уже в отделении пришлось давать объяснения, что они вовсе не принуждали ребенка выступать с целью заработка.

После завершения программы певица рассказала о впечатлениях у себя на странице в сети Instagram. По словам Савичевой, Андрея она знает еще с программы «Большая Стирка». «Он всегда меня поддерживал, написала она. — Каждый раз, когда он звал на эфир, это было очень душевно. И сегодняшний день не был исключением. Спасибо тебе за праздник, который был сегодня в эфире!»