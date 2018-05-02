07:29 02 мая 2018 0

Для многих Алена Шишкова так и осталась «бывшей» знаменитого рэпера Фото: страница Алены Шишковой в Instagram

Бывшая подруга Тимати — уроженка Тюмени модель Алена Шишкова, — выложила в интернете снимок, заинтриговавший поклонников. Многие из них заявили, что не узнают девушку в таком ракурсе и выражают недовольство фоном, использованным для фото.

На снимке Алена в платье с откровенным вырезом стоит на балконе, откуда открывается вид на город. Некоторые поклонники не преминули заметить, что он соответствует скорее Южному Бутово, нежели Эмиратам. Не удовлетворил требовательных подписчиков и внешний вид самой модели. «Красивая, но что-то как-то грудь уж очень „выросла“ не модельно совсем»; «Алёна, ты очень красивая девочка, но это по-моему лишнее уже»; «Ужасное фото!»; «Не настоящая» — пишут они.

Впрочем, нашлись и ценители: «Клеевая»; «Такая красивая молодая мама, как Вы себя в такой прекрасной форме держите?» Так или иначе, но снимок уже собрал почти 140 тысяч «лайков» и, судя по всему, это не предел.

Уроженка Тюмени Алена Шишкова познакомилась с Тимати более пяти лет назад, родив от артиста дочку Алису. В итоге пара рассталась, но модель до сих пор продолжают называть не иначе как бывшей девушкой Тимати. В конце 2017 года, впрочем, появились слухи о о романе Шишковой с основателем Telegram Павлом Дуровым.