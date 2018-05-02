Сюжет о первомайском слете невест (или «параде», как назвали его на федеральном ТВ) в Тюмени стал одной из «фишек» программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1». Выпуск ток-шоу Андрея Малахова был посвящен 1 мая. В нем, как сообщало «URA.RU», также приняли участие свердловчанка Юлия Михалкова и уроженка Кургана певица Юля Савичева.
«В Тюмени сегодня прошел парад невест на мосту Любви», — сообщил зрителям и участникам шоу знаменитый ведущий. И задался вопросом: почему бы не сделать такое мероприятие частью ежегодных первомайских акций во всех российских городах.
«Мир, труд, май — весну встречай! Невесты — зажигай!» — весело скандируют тюменские участницы парада невест. — Привет, Андрей!» Девушки и женщины, захотевшие вновь надеть свадебные платья, дефилируют по мосту, машут зрителям красными шарами и огромными стилизованными гвоздиками. «Первомай мы можем воспринимать не только как праздник трудящихся, но и как праздник семьи. Потому что семья — это труд, это работа 24 часа в сутки — главная работа в нашей жизни», — объясняет одна из участниц.
«Праздник тюменских невест — это еще одна возможность для недавних невест надеть свадебное платье, испытать эйфорию свадебного дня и вместе с другими невестами прокатиться по городу на лимузинах под восхищен взглядами прохожих и объективами фото- и телекамер», — так объясняют суть шоу его организаторы. К участию в ежегодном параде (а теперь — и в первомайском слете) приглашаются все желающие — замужние и незамужние.
Сюжет из Тюмени начинается чуть позже 21-й минуты шоу