Глава Олимпийского комитета России отказался от своего поста

13:59 02 мая 2018 0

Жуков перестанет руководить российским спортом с начала июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Действующий президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы ОКР. Причиной такого решения он назвал «большую загруженность» в качестве зампреда Госдумы и «сложную ситуацию» в международном спорте.

«Очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе, — цитирует заявление Жукова „Интерфакс“. — У меня такой возможности сейчас нет».

Как уже писало «URA.RU», о возможном уходе Жукова из ОКР стало известно накануне. Такое развитие ситуации автоматически означает прекращение его членства в Международном олимпийском комитете (МОК) и полномочий главы координационной комиссии по проведению зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Предполагается, что новым руководителем ОКР после выборов 29 мая станет его первый вице-президент Станислав Поздняков.

Александр Жуков руководит ОКР с 2010 года, а с 2013 года является членом Международного олимпийского комитета (МОК). Помимо этого, он занимает должности первого вице-спикера Госдумы и зампреда наблюдательного совета Российской шахматной федерации. Сильнейшим ударом по спортивным позициям Жукова стал допинговый скандал, в результате которого на зимнюю Олимпиаду-2018 в южнокорейский Пхёнчхан российская сборная отправилась в усеченном составе и выступала подл олимпийским флагом. В апреле, как сообщало «URA.RU», информатор WADA по делу о существовании государственной системы допинга в России Григорий Родченков отказался от своих показаний, ставших поводом для дискриминации российских олимпийцев.