{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 мая 2018
13:59  02 мая 2018 0

Глава Олимпийского комитета России отказался от своего поста

XVII съезд партии
Жуков перестанет руководить российским спортом с начала июняФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

Действующий президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы ОКР. Причиной такого решения он назвал «большую загруженность» в качестве зампреда Госдумы и «сложную ситуацию» в международном спорте.

«Очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе, — цитирует заявление Жукова „Интерфакс“. — У меня такой возможности сейчас нет».

Как уже писало «URA.RU», о возможном уходе Жукова из ОКР стало известно накануне. Такое развитие ситуации автоматически означает прекращение его членства в Международном олимпийском комитете (МОК) и полномочий главы координационной комиссии по проведению зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Предполагается, что новым руководителем ОКР после выборов 29 мая станет его первый вице-президент Станислав Поздняков.

Александр Жуков руководит ОКР с 2010 года, а с 2013 года является членом Международного олимпийского комитета (МОК). Помимо этого, он занимает должности первого вице-спикера Госдумы и зампреда наблюдательного совета Российской шахматной федерации. Сильнейшим ударом по спортивным позициям Жукова стал допинговый скандал, в результате которого на зимнюю Олимпиаду-2018 в южнокорейский Пхёнчхан российская сборная отправилась в усеченном составе и выступала подл олимпийским флагом. В апреле, как сообщало «URA.RU», информатор WADA по делу о существовании государственной системы допинга в России Григорий Родченков отказался от своих показаний, ставших поводом для дискриминации российских олимпийцев.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров