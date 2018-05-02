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02 мая 2018
23:04  02 мая 2018 0

Шнуров написал некролог для самого себя. «Жил и не тужил, и просто помер-с»

Сергей Шнуров поиронизировал на тему собственной смертиФОТО: shnurovs@instagram

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал в свою честь ироничный некролог, которым поделился с аудиторией Instagram. Музыкант призвал фанатов после своей смерти не считать его «хорошим».

«Как умру — на урне напишИте: в Питере жил-был такой мол житель, не плохой, но точно не хороший, песни пел, плясал и скоморошил», — заявил Шнуров. Во втором четверостишии не обошлось без мата, а завершается некролог строчками: «Не служивый был, да и не коммерс, просто жил и не тужил, и просто помер-с».

Всего за один день пост Шнурова набрал почти 200 тысяч лайков и свыше полутора тысяч комментариев. Большинство поклонников музыканта оценили иронию, но при этом отметили, что на тот свет основателю «Ленинграда» пока рановато. «Неплохо для умирающего», «Приколист! Любим вас! Рано помирать», «Сережа, живи дооолго!», «Молодец! Самооценка на уровне, а главное талант он всегда талант», «Супермен! таких как ты единицы, а то и вовсе нет», «Не вздумай помирать дружище, полно дебилов кому не место на земле, но это точно не про нас», — пишут поклонники Шнурова.

Ранее Шнуров порадовал поклонников футбольного клуба «Зенит» новым гимном, который был презентован перед матчем команды против ЦСКА. Среди подписчиков страницы лидера «Ленинграда» оказались и футбольные фанаты других российских команд, оценившие трек по достоинству.

Сергей Макеев
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