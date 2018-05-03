08:54 03 мая 2018 0

Балерина регулярно выкладывает в соцсети свои снимки на шпагате ФОТО: Instagram-аккаунт Анастасии Волочковой

Известная балерина Анастасия Волочкова продолжает радовать подписчиков своего Instagram-аккаунта фотографиями с акробатическими этюдами. Ставший традиционным поперечный шпагат балетной дивы в этот раз был снят на курорте в Турции.

Фотография сделана на фоне горного пейзажа, а сама Волочкова облачилась в прозрачное, а оттого довольно откровенное черное боди, которое позволяет оценить бюст балерины. «Красивые горы», — подписала фотографию артистка. За семь часов снимок собрал более 10 тысяч лайков и ни одного комментария — балерина запретила оставлять любые подписи под данным фото. Стоит отметить, что это первый пост со снимком шпагата, который балерина запретила комментировать в своем аккаунте. За месяц это уже 13-я фотография шпагата балерины, которая выложена в социальные сети.

Вероятнее всего запрет на комментирование снимка со шпагатом — мера после критичных высказываний пользователей относительно растяжки Волочковой. Недавно поклонники балерины обрушились на нее с критикой фотографии очередного шпагата в купальнике и на крыше.

За последние несколько лет Волочкова дистанцировалась от образа балерины, сконцентрировавшись на завоевании аудитории Instagram с помощью обнаженки. Опрошенные «URA.RU» психологи высказали мнение, что ее нынешний образ — это сочетание неуемной жажды пиара, свойственной всем публичным людям, и тяги к публичной демонстрации обнаженного тела. В пользу «обнаженной» Волочковой играет и общая ханжеская атмосфера, которая окутывает российское культурное пространство. На этом «безрыбье» балерине удается грамотно завлечь аудиторию, желающую лицезреть пикантный контент.