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03 мая 2018
09:13  03 мая 2018 1

Экс-участница «ВИА Гры» показала маме Коляна из «Реальных пацанов», как соблазнять мужчин. ВИДЕО

Актриса часто смешит своих поклонниковФОТО: Марина Федункив, Instagram

Звезда сериала «Реальные пацаны», пермская актриса Марина Федункив взяла мастер-класс у бывшей вокалистки группы «ВИА Гра» по соблазнению мужчин. Обучающий ролик собрал рекордное количество просмотров.

Видео «Курсы соблазнения от Анны Седоковой и Школа жизни от Марины Федункив» 44-летняя актриса выложила в своем аккаунте в Instagram. Женщины в шутливой форме рассказывают о тонкостях общения с противоположным полом. Анна, дефилируя по лестнице, учит Марину покачивать бедрами с шампанским в руках. Ученица не может повторить урок и падает с лестницы. Дамы договариваются продолжить занятия после выписки Марины из больницы. «„Красота требует жертв!“ — говорила Анна Седокова, а я даже не догадывалась, что жертва — это я», — смеется Федункив.

За сутки ролик набрал 1,5 млн просмотров. Подписчиков актрисы, играющей маму Коляна из юмористического сериала «Реальные пацаны», рассмешил пост. «Супер девчули, поржала на славу. живучая говорит», «Девочки, вы супер, класс!», «Продолжайте заряжать позитивом! Красотки!», — написали фанаты Федункив. Они посоветовали актрисе быть уверенней в своей привлекательности. «Марина, перестань уже так над собой стебаться — ты привлекательная и очаровательная, зачем тебе эти простихоспади Анны?», «Марина, вы умняха!», — отметили поклонники актрисы.

Наталья Михалева
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