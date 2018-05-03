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Главные новости Свердловской области
12:59  03 мая 2018 0

Уральского вора в законе Овчину оставили за решеткой

Апелляция по делу Андрея Овчинникова. Екатеринбург , зал суда, трансляция, овчинников андрей
Андрея Овчинникова подозревают в похищении человекаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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Криминальному авторитету Андрею Овчинникову по кличке Овчина продлили срок ареста. Он подозревается в организации похищения человека.

Как сообщил «URA.RU» официальный представить СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, Овчина пробудет в следственном изоляторе до 21 июля 2018 года. Ранее арестованному вору в законе был установлен срок содержания в СИЗО до 3 мая.

51-летний Овчинников уже не раз был судим, в общей сложности он отсидел за решеткой порядка 20 лет. Овчинников был одним из лидеров криминального мира в середине 80-х годов прошлого века в Свердловске. Осенью 2017 года криминального авторитета задержала полиция Алапаевска по подозрению в организации похищения ранее судимого Андрея Плетухова по кричке Жид. 58-летнему мужчине в Екатеринбурге принадлежала стоянка, которой он в лихие 90-е владел с другим криминальным авторитетом Игорем Лучанкиным. Плетухов не найден до сих пор.

Наталья Михалева
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