Уральского вора в законе Овчину оставили за решеткой

Криминальному авторитету Андрею Овчинникову по кличке Овчина продлили срок ареста. Он подозревается в организации похищения человека.
Как сообщил «URA.RU» официальный представить СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, Овчина пробудет в следственном изоляторе до 21 июля 2018 года. Ранее арестованному вору в законе был установлен срок содержания в СИЗО до 3 мая.
51-летний Овчинников уже не раз был судим, в общей сложности он отсидел за решеткой порядка 20 лет. Овчинников был одним из лидеров криминального мира в середине 80-х годов прошлого века в Свердловске. Осенью 2017 года криминального авторитета задержала полиция Алапаевска по подозрению в организации похищения ранее судимого Андрея Плетухова по кричке Жид. 58-летнему мужчине в Екатеринбурге принадлежала стоянка, которой он в лихие 90-е владел с другим криминальным авторитетом Игорем Лучанкиным. Плетухов не найден до сих пор.