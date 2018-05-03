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03 мая 2018
12:09  03 мая 2018 0

Команда Козицына исправила ошибки прошлого года: у уральцев не один, а два повода для гордости

Женский баскетбол. бк УГМК - Динамо Курск. Екатеринбург, награда, кубок, приз, бк угмк, угмк чемпион
Команда выиграла Евролигу и чемпионат РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Женский баскетбольный клуб УГМК со счетом 94:91 одержал победу над курским «Динамо». Победа в третьем матче финальной серии чемпионата России дала команде из Верхней Пышмы 12-е чемпионство в премьер-лиге.

Встреча в Курске с местным «Динамо» для «лисиц» началась не самым лучшим образом: хозяйки завладели инициативой и переиграли УГМК в первой четверти матча 27:22. До большого перерыва уральский клуб успел выровнять положение, но все еще уступал в счете — 49:48.

Клуб из Екатеринбурга смог отыграться, а позже и довести матч до победы благодаря игре центровой «лисиц» Бриттни Грайнер, которая набрала 35 очков. Напомним, что в конце апреля УГМК также завоевал титул сильнейшей команды Европы. Бронзовые медали Евролиги достались вице-чемпиону Чемпионата России — курскому «Динамо».

Это важно, поскольку в прошлом сезоне баскетбольный клуб УГМК стал победителем российской премьер-лиги, но Евролигу выиграло как раз курское «Динамо». Риск повторения этой неприятной для УГМК ситуации был: в январе (в середине сезона) уральский клуб сменил главного тренера. Вместо немца Олафа Ланге, уехавшего «по семейным обстоятельствам», новым тренером стал испанец Мигель Мендес.

Павел Маркуш
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