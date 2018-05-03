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03 мая 2018
13:14  03 мая 2018 2

Ко дню Победы выпустили тапки с лицами ветеранов. «Это не патриотизм, это идиотизм». ФОТО

Где продают подобные тапочки и сколько они стоят  — неизвестноФОТО: группа «Типичный Сургут» социальной сети «ВКонтакте»

Предприниматели Сургута накануне празднования Дня Победы начали продавать тапочки с изображением воинов Великой Отечественной Войны. Фото с витрины одного из магазинов было опубликовано в группе «Типичный Сургут» в социальной сети «ВКонтакте» и вызвало возмущение у подписчиков.

«Вот такой „патриотизм“ в одном из сургутских магазинов. Это нормально?» — задал риторический вопрос автор поста. О сумме, во сколько предприниматель оценил подобные тапочки, в посте не сообщается. В комментариях к публикации интернет-пользователи выразили свое негодование подобным маркетинговым ходом: «Это не патриотизм, а идиотизм», «Нужно было сжечь этот магазин, уроды», «За это надо сажать! Начиная с тех, кто это сделал и заканчивая теми, кто продаёт», «Какой ужас».

Ранее жительница Санкт-Петербурга возмутилась колбасой с георгиевской ленточкой. Женщина считает, что рассказывать о подвигах дедов и прадедов необходимо, но не столь кощунственным и нелепым образом, передает «Пятый канал».

Павел Маркуш
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