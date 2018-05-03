15:15 03 мая 2018 0

Пугачева предъявила бывшему мужу, что он ее не позвал на съемки нового клипа ФОТО: Instagram-аккаунт filipp_alla_kristina

Алла Пугачева обиделась на Филиппа Киркорова, который снял в своем новом клипе на песню «Цвет настроения синий» Ольгу Бузову, Григория Лепса, Николая Баскова, Тимати. Примадонна отечественной эстрады пожалела, что ей не удалось сняться в клипе бывшего мужа. О том, что артистка даже позвонила Киркорову, чтобы высказать свое возмущение, рассказал актёр кино и театра Станислав Садальский.

Садальский рассказал историю в своем Instagram. В описании к фотографии Филиппа Киркорова в образе лирического героя клипа на песню «Цвет настроения синий» Садальский отметил, что множество его друзей спросили, что он думает по поводу видеоролика. По словам актера, даже Алла Пугачева осталась в восторге от нового клипа.

«Прикиньте, даже Алусик Пугачева посмотрела этот шедевр и звонит Киркорову: «Филипп, ну что за фигня? Я с удовольствием сыграла бы! Хоть бы спросил! Ну что за дела, Филя?». Кроме того, сам актер отметил, что он бы с удовольствием принял участие в новом клипе, если бы его позвали на съемки. Садальский заметил, что песня, как и клип, являются хитом.

Напомним, что мнение актера и примадонны не разделяют жители Тюмени, которые разместили петицию с требованием лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России. Автор петиции убежден, что настоящим народным артистом может быть только тот, на кого равняется подрастающее поколение.