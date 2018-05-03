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03 мая 2018
17:40  03 мая 2018 0

Власти отреагировали на просьбу Вексельберга запретить импорт газировки

Путин. Пресс-конференция. Москва. Часть II, песков дмитрий
Песков опроверг попытки «Реновы» использовать санкции для решения своих проблемФото: Илья Московец © URA.RU
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал просьбу группы «Ренова», возглавляемую попавшим под санкции США миллиардером Виктором Вексельбергом, о мерах поддержки со стороны государства. По его словам, по этому вопросу следует обратиться в кабинет министров.

«По-прежнему это тема правительства. Вы знаете, что это сформулировано и отправлено для кабинета министров», — цитирует «Интерфакс» Пескова, который посоветовал обратиться за комментариями в Белый дом. По его данным, тема поддержки компаний, которые попали под санкции США, обсуждается, однако на данный момент не имеет конкретного решения.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера назвал некорректным вопрос о том, не думают ли в Кремле, что некоторые компании используют сложившуюся ситуацию для решения внутренних проблем. «Не считаю корректной такую постановку вопроса. Вы, что, считаете, „Ренова“, которая подверглась таким незаконным санкциям, пользуется этой ситуацией?» — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что группа «Ренова» направила в правительство РФ список мер поддержки своих активов, среди которых рефинансирование кредитов на 820 миллионов евро, запрет на импорт газированной и минеральной воды, преференции в получении госзаказов и таможенные льготы. Компания также попросила рефинансировать облигации и кредиты группы на сумму до 300 миллиардов рублей.

Иван Шестак
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