Власти отреагировали на просьбу Вексельберга запретить импорт газировки

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал просьбу группы «Ренова», возглавляемую попавшим под санкции США миллиардером Виктором Вексельбергом, о мерах поддержки со стороны государства. По его словам, по этому вопросу следует обратиться в кабинет министров.
«По-прежнему это тема правительства. Вы знаете, что это сформулировано и отправлено для кабинета министров», — цитирует «Интерфакс» Пескова, который посоветовал обратиться за комментариями в Белый дом. По его данным, тема поддержки компаний, которые попали под санкции США, обсуждается, однако на данный момент не имеет конкретного решения.
Кроме того, пресс-секретарь российского лидера назвал некорректным вопрос о том, не думают ли в Кремле, что некоторые компании используют сложившуюся ситуацию для решения внутренних проблем. «Не считаю корректной такую постановку вопроса. Вы, что, считаете, „Ренова“, которая подверглась таким незаконным санкциям, пользуется этой ситуацией?» — отметил Песков.
Ранее сообщалось, что группа «Ренова» направила в правительство РФ список мер поддержки своих активов, среди которых рефинансирование кредитов на 820 миллионов евро, запрет на импорт газированной и минеральной воды, преференции в получении госзаказов и таможенные льготы. Компания также попросила рефинансировать облигации и кредиты группы на сумму до 300 миллиардов рублей.