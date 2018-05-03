На Украине остеохондроз назвали мифом

20:10 03 мая 2018 0

Министр дала рекомендации в соцсети Фото: Ульяна Супрун, Facebook

Остеохондроз, наряду с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией, является крупным коммерческим мифом современности. Об этом на своей странице в Facebook заявила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Остеохондроз — диагноз, с которым вы можете бороться очень долго и никак не вылечиться», — считает министр. По ее словам, в международной классификации болезней остеохондроз действительно существует, однако на Украине его трактуют совсем иначе. Украинские врачи, несмотря на международные протоколы, готовы поставить диагноз «остеохондроз» при любой жалобе на боль в спине. В итоге пациенту назначают дорогостоящие обследования и препараты.

На Западе, по словам Супрун, в таких случаях врачи прописывают обычные обезболивающие, а также физическую активность и лечебные упражнения. Глава украинского Минздрава посоветовала украинцам с болями в спине следовать таким же рекомендациям. «Если боль не исчезает в течение месяца, мешает выполнять ежедневную деятельность и со временем ухудшается — врач назначит дополнительное лечение», — заключила Супрун.

В прошлом году Роспотребнадзор предупредил россиян о тяжелой ситуации с распространением туберкулеза на Украине, передавало ИА FlashNord. Ранее Ульяна Супрун заявила о том, что флюорография не является действенной диагностикой для выявления ранних форм туберкулеза. Как писало «URA.RU», министр предложила для этого ввести на Украине общемировую практику — анкетирование.