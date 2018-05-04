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04 мая 2018
10:45  04 мая 2018 1

Названа доза вещества, которым отравили Скрипалей

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Эксперты хотят создать антидотФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили «Новичком» в жидком виде. Злоумышленники использовали от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества. Об этом заявил глава Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Ахмед Узюмджю в интервью The New York Times.

Как пояснил Узюмджю, эксперты ОЗХО взяли образцы с дверной ручки дома Скрипаля, а также в парке и в нескольких других местах, где присутствовали пострадавшие. Выяснилось, что вещество могли применить в виде жидкости или аэрозоля, в объеме от 50 до 100 граммов. Особо он подчеркнул, что данная форма яда высокой чистоты особо устойчива к влиянию окружающей среды и погодным условиям — благодаря этому удалось установить тип нервного агента.

Узюмджю добавил, что данное вещество будет включено в список химоружия ОЗХО. Страны обязаны будут задекларировать его производство и хранение, а также создать антидот.

Скрипалей обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в 4 марта. Лондон обвинил в покушении на шпиона Москву. Россия отрицает всяческую причастность. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала три доказательства того, что власти Британии врут, подтасовывая факты против России. Накануне, 3 мая, президент Чехии Милош Земан признался, что в его стране проводились испытания яда А230 («Новичок»), отмечает «Национальная служба новостей». Как уточняет «Русская планета», это химоружие могло быть изготовлено в любой стране, подтвердил пранкерам Вовану и Лексусу сам глава ОЗХО.

Наталья Михалева
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