Основателя «Смысловых галлюцинаций» отправляют в психбольницу после поножовщины в магазине

Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин может попасть на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Приговор музыканту вынес Лефортовский районный суд города Москвы после драки в магазине. О подробностях инцидента и судебного производства рассказал брат музыканта, Тимофей Бурдин.
В группе «Владимир Бурдин — Вечно молодой, вечно пьяный» социальной сети «ВКонтакте» был опубликован пост от имени Тимофея Бурдина. В нем он рассказывает о том, что его старшего брата приговорили «практически к пожизненному заключению».
Причиной подобного судебного вердикта стал инцидент в одном из московских супермаркетов. «Гражданин нецензурно оскорбил жену брата и его самого. Разговор не сложился. Потерпевший стал угрожать и пытаться побить обоих. Брат добежал до стойки с ножами, деморализовал противника небольшим надрезом по животу», — пишет Тимофей Бурдин.
По информации Лефортовского районного суда, дело было зарегистрировано еще 25 января 2018 года. Заседание несколько раз откладывали, но в итоге 30 марта судья вынесла постановление о применении принудительных мер медицинского характера к Владимиру Бурдину.
По словам Тимофея Бурдина, «эксперты вспомнили жалобы брата психиатрического характера с 1996 года» и «абсолютно здравому умом человеку» предписали бессрочное принудительное лечение в одной из психиатрических тюрем страны. «Вот как это? У меня слов нет. «Похороним заживо, а вдруг и правда псих?» — высказался младший брат музыканта.
Сайт Лефортовского районного суда сообщает, что 6 апреля защитой была подала апелляционная жалоба. В расписании госоргана заседания по рассмотрению апелляции еще нет.