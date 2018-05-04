15:06 04 мая 2018 1

Прокуратура ЯНАО проводила на пенсию своего пресс-секретаря, заслужившего уважение среди коллег и журналистов Фото: архив Татьяны Сафрыгиной

Руководитель пресс-службы прокуратуры ЯНАО, советник юстиции Татьяна Сафрыгина вышла на пенсию. Обязанности помощника окружного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью временно исполняет Василий Меняйлов.

Специалист переехал в Тюмень. О дальнейших планах в беседе с «URA.RU» Сафрыгина подробно не сообщила, но известно, что решение о переезде связано с семейными обстоятельствами. При этом бывший пресс-секретарь не исключает продолжение своей профессиональной деятельности.

Журналистам работать с пресс-секретарем прокуратуры ЯНАО было комфортно. Сафрыгина оперативно реагировала на запросы, подавая информацию максимально корректно и полноценно вне зависимости от времени суток, праздников или отпуска.

Старший помощник по взаимодействию со СМИ СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова подчеркнула, что ее коллега очень профессионально подходила к своей работе. «Доброжелательность и профессионализм Татьяны делали совместную работу очень продуктивной и комфортной. Не сомневаюсь, что те, кто ее заменит, удержат высокую планку, заданную ей. Но в то же время, к сожалению, с ней уходит целая эпоха. Желаю своей коллеге крепкого здоровья и отдыха от „погон“», — пожелала вышедшей на пенсию коллеге Елена Демьянова.