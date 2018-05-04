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04 мая 2018
14:03  04 мая 2018 0

Уральский город, в небе над которым взорвался метеорит, возглавил список самых необычных мест для отдыха

Дома чебаркульских силовиков Чебаркуль, знак чебаркуль
В 2013 году рядом с Чебаркулем упал метеоритФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аналитики портала Tvil.ru составили список самых необычных мест, которые россияне выбирали для путешествий в майские праздники. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе компании, топ рейтинга возглавил Чебаркуль (Челябинская область).

По данным портала, в среднем туристы бронировали в Чебаркуле жилье на две ночи и тратили на проживание 2,8 тысячи рублей в сутки. Как считают в специалисты, туристов в уральский город притягивает история с метеоритом, упавшим в озеро Чебаркуль в 2013 году.

Кроме Чебаркуля, в топ рейтинга также вошли Йошкар-Ола в Республике Марий Эл и Манжерок в Республике Алтай. «В топ-10 популярных у туристов российских регионов для отдыха на майские праздники вошли Крым, Краснодарский край, Ставрополье, Татарстан, Московская, Тверская, Ленинградская, Ярославская и Калининградская области, а также Карелия», — добавили в компании.

Виктор Дорофеев
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