16:00 04 мая 2018 0

Найти похищенное стадо получилось лишь спустя год Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье вынесли приговор 37-летнему жителю Тюменской области, который угнал с пастбища в Белозерском районе 24 коровы. Мужчина проведет в колонии общего режима три года и восемь месяцев.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года. С пастбища вблизи деревни Романовское вор перегнал стадо коров в одно из сел Упоровского района Тюменской области. Там он продал скот местному жителю за 200 тысяч рублей. Владелец коров из-за этого понес ущерб на 1,1 млн рублей.

Отыскать похищенное стадо сотрудникам полиции удалось лишь спустя год. Двух коров и двух телят изъяли и вернули законному владельцу. В суде похитителя приговорили к реальному сроку, а также удовлетворили гражданский иск потерпевшего о взыскании имущественного ущерба на сумму более миллиона рублей, сообщили в Прокуратуре Курганской области. Приговор вступил в законную силу.