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06 мая 2018
18:45  06 мая 2018 0

Путин отменил взыскание главе Минтранса за крах «ВИМ-Авиа»

Форум Сочи -2014. Круглый стол по авиа и др, соколов максим
Соколов перестанет быть министром уже завтраФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Крах авиакомпании «ВИМ-АВИА»
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Министра транспорта РФ Максима Соколова освободили от дисциплинарного взыскания, наложенного в 2017 году из-за ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», прекратившей полеты после финансовых проблем. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин за день до инаугурации.

Документ вступил в силу уже в воскресенье, 6 мая. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Отметим: 7 мая Соколов перестанет быть министром — вместе с другими членами правительства он сложит полномочия перед вновь избранным президентом. Напомним также, что ранее Путин объявил неполное служебное соответствие Соколову в связи с накопленными авиаперевозчиком астрономическими долгами.

Как писало «URA.RU» ранее, «ВИМ-Авиа» объявила о банкротстве осенью 2017 года. При этом после внезапного прекращения чартерных рейсов авиакомпании 13 тысяч российских туристов оказались за рубежом с недействительными билетами на руках. Позже стало известно, что задолженность перевозчика составляет порядка 10 миллиардов рублей. В апреле 2018 года сотрудники «ВИМ-Авиа» обратились к Минтрансу, ФНС, Минтруду и Минфину с просьбой простить их компании неуплаченные налоги.

Юрий Викторов
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