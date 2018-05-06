Путин отменил взыскание главе Минтранса за крах «ВИМ-Авиа»

18:45 06 мая 2018 0

Соколов перестанет быть министром уже завтра Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Министра транспорта РФ Максима Соколова освободили от дисциплинарного взыскания, наложенного в 2017 году из-за ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», прекратившей полеты после финансовых проблем. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин за день до инаугурации.

Документ вступил в силу уже в воскресенье, 6 мая. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Отметим: 7 мая Соколов перестанет быть министром — вместе с другими членами правительства он сложит полномочия перед вновь избранным президентом. Напомним также, что ранее Путин объявил неполное служебное соответствие Соколову в связи с накопленными авиаперевозчиком астрономическими долгами.

Как писало «URA.RU» ранее, «ВИМ-Авиа» объявила о банкротстве осенью 2017 года. При этом после внезапного прекращения чартерных рейсов авиакомпании 13 тысяч российских туристов оказались за рубежом с недействительными билетами на руках. Позже стало известно, что задолженность перевозчика составляет порядка 10 миллиардов рублей. В апреле 2018 года сотрудники «ВИМ-Авиа» обратились к Минтрансу, ФНС, Минтруду и Минфину с просьбой простить их компании неуплаченные налоги.