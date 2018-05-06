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06 мая 2018
19:49  06 мая 2018 0

Украине запретили использовать в Донбассе оружие, которое подарила Америка

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
Комплексы Javelin нельзя применять на линии соприкосновенияФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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США запретили украинским военным применять ракетные противотанковые комплексы Javelin в Донбассе. Их нельзя использовать непосредственно на линии соприкосновения.

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что запрет могут отменить «в любой момент».

Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что американские власти готовы бесплатно предоставить Украине оборонительное оружие. Речь шла в том числе о противотанковых комплексах Javelin. При этом сообщалось, что вооружение предоставят Киеву бесплатно, а «коммерческие контракты и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос».

Юрий Викторов
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