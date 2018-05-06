Украине запретили использовать в Донбассе оружие, которое подарила Америка

Комплексы Javelin нельзя применять на линии соприкосновения
США запретили украинским военным применять ракетные противотанковые комплексы Javelin в Донбассе. Их нельзя использовать непосредственно на линии соприкосновения.
Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что запрет могут отменить «в любой момент».
Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что американские власти готовы бесплатно предоставить Украине оборонительное оружие. Речь шла в том числе о противотанковых комплексах Javelin. При этом сообщалось, что вооружение предоставят Киеву бесплатно, а «коммерческие контракты и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос».