Путин назвал имя премьер-министра

16:40 07 мая 2018 0

Владимир Путин выбрал главу нового правительства Фото: Илья Московец © URA.RU

Президент России Владимир Путин выбрал премьера на свой новый срок. Президент предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства.

«Президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации», — цитирует RT сообщение пресс-службы Кремля. Согласно конституции РФ, в течение двух недель предложение главы государства должно быть рассмотрено Государственной Думой. Только с согласия депутатов нижней палаты парламента Медведев сможет вступить в должность.

Все члены кабинета министров сложили свои полномочия сразу после инаугурации президента, которая состоялась 7 мая. Соответствующее распоряжение оформляется в этот же день. При этом правительство продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина, все его члены при этом получают статус и. о.

Медведев возглавлял правительство весь предыдущий президентский срок Путина — с 8 мая 2012 года по 7 мая 2018 года. Он дольше всех из своих предшественников в истории новой России занимал этот пост — шесть лет.