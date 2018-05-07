Коррупционный скандал в ХМАО, из-за которого был арестован начальник ОМВД по Нефтеюганску Николай Плаксин, продолжает набирать обороты. Югорским следователям удалось найти факты коррупционных преступлений и возбудить еще три уголовных дела в отношении участковых полицейских Нефтеюганска. Об этом 7 апреля «URA.RU» сообщил источник среди силовиков ХМАО.
По словам собеседника, в периоды с 2016 по 2018 год трое сотрудников ОМВД Нефтеюганска незаконно освобождали от административной ответственности предпринимателей, которые нарушали закон, реализуя алкогольную продукцию на территории города. Также инсайдер добавил, что все освобожденные от ответственности предприниматели фигурируют в уголовном деле по факту сбыта контрафактного алкоголя преступной группой во главе с председателем узбекской диаспоры Нефтеюганска Тимурланом Худояровым.
В СУ СКР по ХМАО-Югре подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ОМВД Нефтеюганска, но от более детальных комментариев на данном этапе следствия воздержались.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО Югре, начальником управления Василием Романицей назначена служебная проверка по данному факту. В случае установления вины полицейских они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание.
Напомним, громкий коррупционный скандал, связанный с продажей контрафактного алкоголя в ХМАО, разразился в декабре 2017 года. По версии следствия, начальник полиции города вместе с другим влиятельным силовиком ХМАО покрывал незаконный бизнес нарушающего закон предпринимателя. После скандала подчиненные руководителя УМВД по ХМАО-Югре Василия Романицы стали уходить в отставку.