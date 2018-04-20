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20 апреля 2018
19 апреля 2018
18 апреля 2018
17 апреля 2018
13:14  20 апреля 2018 0

Суд вернул за решетку фигуранта коррупционного скандала в югорской полиции

Судебное Алешкин Шевелев Курган, клетка, решетка, руки арестанта
Следователи нашли дополнительные преступные эпизоды в деятельности силовикаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ханты-Мансийский районный суд вернул под арест начальника отдела полиции ХМАО Романа Недыбу, которого обвиняют в громком коррупционном преступлении. Об этом 20 апреля «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. По данным СУ СКР, следствию удалось установить дополнительные эпизоды преступной деятельности Недыбы, которые и послужили основанием для ареста силовика.

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Стоит отметить, что начальник отдела организации применения административного законодательства в УМВД по ХМАО-Югре Недыба уже был арестован следователями вместе с главой ОМВД Нефтеюганска Николаем Плаксиным. Но суд решил оставить силовиков под домашним арестом.

Напомним, громкий коррупционный скандал в югорской полиции прогремел в марте 2018 года. В Нефтеюганске был ликвидирован незаконный склад поддельного алкоголя. По версии следствия, Плаксин и Недыба получали взятки от хозяина склада Тимурлана Худаярова. Кроме того, они оказывали всяческое покровительство недобросовестному предпринимателю. После коррупционного скандала влиятельные полицейские региона стали уходить в отставку.

Игорь Волосин
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