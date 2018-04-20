Суд вернул за решетку фигуранта коррупционного скандала в югорской полиции

13:14 20 апреля 2018 0

Следователи нашли дополнительные преступные эпизоды в деятельности силовика Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ханты-Мансийский районный суд вернул под арест начальника отдела полиции ХМАО Романа Недыбу, которого обвиняют в громком коррупционном преступлении. Об этом 20 апреля «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. По данным СУ СКР, следствию удалось установить дополнительные эпизоды преступной деятельности Недыбы, которые и послужили основанием для ареста силовика.

Стоит отметить, что начальник отдела организации применения административного законодательства в УМВД по ХМАО-Югре Недыба уже был арестован следователями вместе с главой ОМВД Нефтеюганска Николаем Плаксиным. Но суд решил оставить силовиков под домашним арестом.

Напомним, громкий коррупционный скандал в югорской полиции прогремел в марте 2018 года. В Нефтеюганске был ликвидирован незаконный склад поддельного алкоголя. По версии следствия, Плаксин и Недыба получали взятки от хозяина склада Тимурлана Худаярова. Кроме того, они оказывали всяческое покровительство недобросовестному предпринимателю. После коррупционного скандала влиятельные полицейские региона стали уходить в отставку.