17:18 07 мая 2018 0

Девушка уснула в подъезде после вечеринки Фото: LizaAdamenkoLA, Instagram

У Лизы Адаменко, бывшей жены экс-топ-менеджера «ЛУКОЙЛа» Валентина Иванова, украли кольцо с бриллиантом стоимостью 47 млн рублей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она уснула в подъезде, где и стала жертвой вора.

Помимо кольца, 19-летняя модель лишилась сумки Chanel за восемь тысяч долларов и кошелька с десятью тысячами рублей, пишет Life.ru. Инцидент имел место в подъезде на Родчельской улице, где Адаменко оказалась после вечеринки с друзьями. Девушка уже подала заявление в полицию, но там ее направили на медицинское освидетельствование в связи с тем, что она была пьяна.

Брак Адаменко и 55-летнего Иванова продержался недолго. Спустя несколько месяцев после заключения союза мужчина уличил девушку в измене. Замуж девушка вышла в возрасте 16 лет в 2016 году.