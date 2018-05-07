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07 мая 2018
17:18  07 мая 2018 0

Уснувшую в подъезде экс-жену бывшего топ-менеджера «ЛУКОЙЛа» обокрали на 47 млн. ФОТО

Девушка уснула в подъезде после вечеринкиФото: LizaAdamenkoLA, Instagram

У Лизы Адаменко, бывшей жены экс-топ-менеджера «ЛУКОЙЛа» Валентина Иванова, украли кольцо с бриллиантом стоимостью 47 млн рублей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она уснула в подъезде, где и стала жертвой вора.

Помимо кольца, 19-летняя модель лишилась сумки Chanel за восемь тысяч долларов и кошелька с десятью тысячами рублей, пишет Life.ru. Инцидент имел место в подъезде на Родчельской улице, где Адаменко оказалась после вечеринки с друзьями. Девушка уже подала заявление в полицию, но там ее направили на медицинское освидетельствование в связи с тем, что она была пьяна.

Брак Адаменко и 55-летнего Иванова продержался недолго. Спустя несколько месяцев после заключения союза мужчина уличил девушку в измене. Замуж девушка вышла в возрасте 16 лет в 2016 году.

Семен Гринберг
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