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07 мая 2018
Главные новости Москвы
21:59  07 мая 2018 5

В России стремительно дорожает бензин

Кризис в Югре. Ханты-Мансийск., бензин, заправка
Бензин дорожает каждую неделюФото: Александр Елизаров © URA.RU

Средняя цена литра бензина за последнюю неделю апреля выросла на 17 копеек. На 29 апреля она составила 40 рублей 43 копейки.

С 23 по 29 апреля подорожало и дизельное топливо — на 15 копеек до 41,60 рублей за литр, сообщает RNS со ссылкой на данные Росстата. За неделю рост цен на бензин был отмечен в 71 центре субъектов России. Самый значительный рост зафиксировали во Владимире, Севастополе, Кирове и Петрозаводске — на 1-1,3%. В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,5% и 0,4% соответственно.

Ранее эксперты предупредили о том, что цены на бензин будут расти еженедельно. Причем стабилизация этого показателя зависит от действий ФАС, заявил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев.

Дарья Корчак
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