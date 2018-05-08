08:40 08 мая 2018 5

Волочкова не унывает Фото: Instagram Волочковой

Известная балерина Анастасия Волочкова планирует судиться с коммунальными службами Москвы. Около месяца назад во время ливня крыша в доме на Тверской улице, где проживает знаменитость, протекла. Вода, хлынувшая с чердака, испортила дорогостоящий интерьер в квартире. По предварительным данным, ущерб составил около трех миллионов рублей.

После инцидента Волочкова обратилась к адвокату Владимиру Комсолеву, сообщает Starhit. «Мы с Настей подаем в суд. Они сами виноваты, давно не проверяли покрытие. Там постоянно скапливался снег, в результате железо местами сгнило. И при первом же дожде появилась течь», — заявил юрист. По его слова, сильнее всего пострадали потолок и мебель, которые балерина заказывала за границей. Комсолев рассказал, что в настоящее время ведется подготовка документов, оценивается точная стоимость ущерба.

В то время как юристы разбираются с претензий к коммунальным службам, Волочкова вместе с ее возлюбленным Михаилом и дочкой Ариадной отправилась в турецкий город Кемер. Находясь на отдыхе, эпатажная звезда опубликовала шокирующий снимок на территории отеля.

За последние несколько лет Волочкова перешла от образа балерины к завоеванию аудитории Instagram с помощью обнаженки. Опрошенные «URA.RU» психологи высказали мнение, что ее нынешний образ — это сочетание неуемной жажды пиара, свойственной всем публичным людям, и тяги к публичной демонстрации обнаженного тела. В пользу «обнаженной» Волочковой играет и общая ханжеская атмосфера, которая окутывает российское культурное пространство.