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08 мая 2018
09:49  08 мая 2018 0

Путин потребовал снизить вредные выбросы в трех уральских городах

Нижнетагильский металлургический комбинат. Совещание во главе с Евгением куйвашевым во Дворце культуры города. Нижний Тагил, дым, экология, промышленность, труба, выбросы
Предприятия обяжут уменьшить выбросы вредных веществ в воздухФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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Президент России Владимир Путин поручил правительству уменьшить выбросы вредных веществ в крупных промышленных центрах. В их число вошли Челябинск и Магнитогорск на Южном Урале, а также Нижний Тагил Свердловской области.

Это следует из указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который опубликован на интернет-портале правовой информации. Глава государства потребовал «реализовать комплексный план мероприятий по снижению выбросов в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце, Чите с учетом сводных расчетов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду».

Отдельным пунктом в документе значится сохранение уникальных водных объектов. В нем президент потребовал очистить от мусора берега и прибрежные акватории некоторых озер и рек, в том числе реки Урал, которая протекает в Челябинской области.

Ранее Владимир Путин назвал города, где фиксируются большие объемы вредных выбросов, загрязняющих воздух. Президент сказал, что в Нижнем Тагиле, Челябинске и Магнитогорске проблема стоит особенно остро, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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