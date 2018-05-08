Президент России Владимир Путин поручил правительству уменьшить выбросы вредных веществ в крупных промышленных центрах. В их число вошли Челябинск и Магнитогорск на Южном Урале, а также Нижний Тагил Свердловской области.
Это следует из указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который опубликован на интернет-портале правовой информации. Глава государства потребовал «реализовать комплексный план мероприятий по снижению выбросов в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце, Чите с учетом сводных расчетов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду».
Отдельным пунктом в документе значится сохранение уникальных водных объектов. В нем президент потребовал очистить от мусора берега и прибрежные акватории некоторых озер и рек, в том числе реки Урал, которая протекает в Челябинской области.
Ранее Владимир Путин назвал города, где фиксируются большие объемы вредных выбросов, загрязняющих воздух. Президент сказал, что в Нижнем Тагиле, Челябинске и Магнитогорске проблема стоит особенно остро, писало «URA.RU».