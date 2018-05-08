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08 мая 2018
13:32  08 мая 2018 0

Сайт Дудя расхвалил «Екатеринбург Арену», над которой смеются дома. ФОТО, ВИДЕО

Чемпионат России 2017/18, 29 тур: ФК
Sports.ru положительно отозвался о стадионе «Екатеринбург Арена»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге
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Известный спортивный портал sports.ru, главредом которого является блогер Юрий Дудь, положительно отозвался о стадионе «Екатеринбург Арена», к которому неоднозначно относятся в столице Среднего Урала. Портал пишет, что в первую очередь объект и его окрестности стали безопасным местом — уличные битвы фанатов ушли в прошлое, а на самом стадионе противостояния ограничиваются грозными «кричалками».

Фанаты на стадионе «Екатеринбург Арена»
Фото: sports.ru

Приятное впечатление на эксперта портала произвела обслуживающая инфраструктура стадиона, на котором летом пройдет ряд игр футбольного ЧМ-2018. Кроме того, он добавляет: «Голос из мегафона вкрадчиво предупреждает посетителей: „Не стесняйтесь задавать нам вопросы; мы здесь, чтобы вам помогать; советуем снять деньги в банкомате“. Стюарды в яркой одежде помогают болельщикам сориентироваться в системе входов и выходов».

Отдельное внимание уделено внешнему виду объекта. Историческая часть названа «винтажным фундаментом», а новая — «космической тарелкой». «Вблизи архитектурный ход выглядит величественно и надежно. Идешь на трибуну — будто на американские горки, а потом выныриваешь на месте с почти панорамным обзором», — отмечает автор материала.

По достоинству оценил он и провизию, продающуюся в палатках, размещенных вокруг стадиона. «Там нет трескающихся от майонеза сэндвичей, зато много простой, недорогой и удобной стадионной еды», — подчеркивает эксперт. И тут же замечает, что дети, пришедшие на матчи вместе с родителями, находятся при деле — играют в разные виды футбола или прыгают на батуте. К достоинствам также можно отнести наличие беспарольной сети wi-fi, название которой демонстрируется на табло, и анимированную «презентацию» игроков ФК «Урал» при объявлении стартового состава команды.

Внешний вид стадиона «Екатеринбург Арена»
Фото: sports.ru

Аниме-презентация игроков «Урала»
Фото: sports.ru

Ранее международный сайт мемов 9gag.com высмеял временные трибуны «Екатеринбург Арены». В свою очередь, вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко заявил, что временные трибуны никак не влияют на облик объекта, а строители стадиона организовали специальную экскурсию для журналистов.

Виктор Жуков
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