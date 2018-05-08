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08 мая 2018
13:49  08 мая 2018 4

Ученые предсказали гибель всего живого после катастрофы на Солнце

Яхты, ураган, горнолыжный курорт, горы, солнце, солнечная система, солнце, солнечная система, планеты, солнечные вспышки, солнечный свет
Термоядерное топливо постепенно заканчивается в недрах Солнца, говорят ученыеФото: depositphotos.com © URA.RU

Солнце раздуется, поглотив Венеру и Меркурий. Оно уничтожит все живое на Земле, превратив планету в безжизненный раскаленный шар. Такие выводы сделали ученые из Манчестерского университета, отметив, что все вышеописанное произойдет примерно через 4-4,5 млрд лет.

Солнце исчерпает запасы водорода и перейдет к сжиганию гелия. После этого, сбросив лишние оболочки, светило обнажится и станет белым карликом, лишенным собственных источников термоядерной энергии. Как пишет агентство Nation News, некоторое время он будет освещать планетарную туманность, в которую превратится солнечная система.

Эксперты считают, что жизнь на Земле исчезнет задолго до перевоплощения Солнца в карлика из-за резкого роста мощности солнечного излучения, добавляет RT. О катастрофах на Земле, связанных с процессами на Солнце, ранее писало «URA.RU». Ученые предрекли в ближайшие сто лет яркую вспышку, которая полностью разрушит озоновый слой, что приведет к жертвам, сбоям в работе энергосистем, спутников и отключению Интернета.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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