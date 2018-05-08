Ученые предсказали гибель всего живого после катастрофы на Солнце

Солнце раздуется, поглотив Венеру и Меркурий. Оно уничтожит все живое на Земле, превратив планету в безжизненный раскаленный шар. Такие выводы сделали ученые из Манчестерского университета, отметив, что все вышеописанное произойдет примерно через 4-4,5 млрд лет.
Солнце исчерпает запасы водорода и перейдет к сжиганию гелия. После этого, сбросив лишние оболочки, светило обнажится и станет белым карликом, лишенным собственных источников термоядерной энергии. Как пишет агентство Nation News, некоторое время он будет освещать планетарную туманность, в которую превратится солнечная система.
Эксперты считают, что жизнь на Земле исчезнет задолго до перевоплощения Солнца в карлика из-за резкого роста мощности солнечного излучения, добавляет RT. О катастрофах на Земле, связанных с процессами на Солнце, ранее писало «URA.RU». Ученые предрекли в ближайшие сто лет яркую вспышку, которая полностью разрушит озоновый слой, что приведет к жертвам, сбоям в работе энергосистем, спутников и отключению Интернета.