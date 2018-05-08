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Главные новости Курганской области
13:47  08 мая 2018 0

Решена судьба шадринской школьницы, расстрелявшей одноклассников. «Девочка нуждается в особых условиях»

Инцидент в школе произошел 21 мартаФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
В шадринской школе девочка расстреляла одноклассников
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Девочки из Шадринска, расстрелявшие из пневматического пистолета одноклассников, не вернутся в свою школу. Одна из школьниц уже переведена на учебу по месту жительства, рассказал уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Курганской области Алена Лопатина.

Главная виновница происшествия в настоящее время только вернулась из санатория, где проходила реабилитацию, но в старую школу не ходит. «Рассматривается вопрос о переводе девочки в другое учебное заведение», — рассказала Лопатина. По ее словам, это может быть другая школа в Шадринске либо учреждение закрытого типа. Многое будет зависеть от правовой оценки действий школьницы, которая пока не дана. «На мой взгляд, девочка нуждается в особых условиях воспитания, которые ей не могут обеспечить дома. Этот вопрос может поднять комиссия по делам несовершеннолетних, но решение примет только суд», — уточнила Алена Лопатина. При этом она отметила, что вопрос о лишении матери родительских прав никогда не поднимался.

Также детский омбудсмен заверил, что обстановка в шадринской школе полностью нормализовалась. «Если бы не было такого шума в прессе, не было бы стольких последствий», — высказала свое мнение Алена Лопатина.

ЧП в школе Шадринска произошло 21 марта. Как писало «URA.RU», ученица 7-го класса принесла пневматический пистолет в класс и начала стрелять по одноклассникам. В сговоре с девочкой участвовали еще две ученицы школы. В результате инцидента пострадали семь человек. После происшествия школу посетил детский омбудсмен при президенте Анна Кузнецова. Сейчас решается вопрос об увольнении директора школы Александры Юрченко, до 17 мая она находится в отпуске.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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