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08 мая 2018
15:50  08 мая 2018 0

В Кремле допустили перестановки в администрации президента

Клипарт, кремль, кремлевская стена, москва
О новых назначениях в Кремле станет известно в ближайшее времяФото: Александр Ельчищев © URA.RU
новость из сюжета:
Формирование нового правительства России
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил новых назначений в администрации президента. Ожидать их, по словам представителя Кремля, можно будет в ближайшее время.

«После утверждения главы кабинета будем вместе с вами ожидать уже по представлению председателя правительства назначений членов кабинета и вице-премьеров, министров и так далее», — ответил Песков на вопрос о перестановках в администрации президента. Пресс-секретаря главы государства цитирует РИА «Новости».

По словам Пескова, эти назначения могут идти параллельно с перестановками в правительстве, уточняет «Федеральное агентство новостей». При этом президент Кремля прокомментировал эффективность работы «старых» лиц кабинета министров. «Вы знаете оценку, которую президент дал работе предыдущего кабинета. Оценка достаточно позитивная, в том числе в плане выполнения этих параметров, которые были заданы предыдущими „майскими указами“».

Статья по теме
Кто стоит за новыми вице-премьерами России? И почему остался Мутко?

Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что большая заслуга успехов правительства принадлежит лично премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Как ранее писало «URA.RU», накануне, 7 мая, после инаугурации Путин предложил Дмитрия Медведева на пост главы кабмина. Сегодня депутаты Госдумы рассмотрят его кандидатуру. И там он уже заручился уверенной поддержкой, отмечает «Национальная служба новостей». Медведев в свою очередь уже назвал кандидатов в вице-премьеры нового правительства. Своими заместителями бывший и, вероятно, будущий премьер предложил назначить Антона Силуанова, Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец и Максима Акимова.

Мест для Дмитрия Рогозина, Аркадия Дворковича, Юрия Трутнева, Александра Хлопонина и Сергея Приходько в новом кабмине не нашлось.

Наталья Михалева
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