Тюменцы пожаловались на ошибку на баннере ко Дню Победы

Внимательные тюменцы заметили ошибку на праздничном плакате ко Дню Победы, размещенном на городском военкомате. Наречие «вовеки» авторы баннера написали раздельно.
Куратор праздничного оформления города Вячеслав Карнаухов сказал, что ошибку исправят в ближайшее время. «Срочно отправим им (специалистам управы Центрального округа — прим. ред.) информацию об ошибке в работу, чтобы уже сегодня этот баннер поменяли», — сказал он в разговоре с порталом 72.ру. Собеседник пояснил, что все плакаты вычитываются редакторами, но иногда ошибки пропускаются. «Недавно мы выставляли полководцев Победы, и на одной из призм было написано „Калининградский фронт“. Это тоже была ошибка дизайнера. На самом деле речь, конечно же, шла о Калининском фронте, Калининградского просто не существовало», — объяснил Карнаухов.
В городах УрФО последние дни то и дело появляются сообщения о невнимательно вычитанных баннерах. Так, в Кургане написали «Бресткая Крепость», пропустив вторую букву «с», а слово «крепость» ошибочно написали с заглавной буквы. В Челябинске на плакате с надписью «Слава народу победителю» был пропущен дефис между словами, составляющими приложение (определение, выраженное двумя существительными).