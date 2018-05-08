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Главные новости Тюменской области
16:32  08 мая 2018 0

Тюменцы пожаловались на ошибку на баннере ко Дню Победы

Празднование Дня Победы в ВОВ в Салехарде, минута молчания, траур, возложение цветов, день победы, 9 мая
Невнимательность дизайнеров портит настроение перед праздникомФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Внимательные тюменцы заметили ошибку на праздничном плакате ко Дню Победы, размещенном на городском военкомате. Наречие «вовеки» авторы баннера написали раздельно.

Куратор праздничного оформления города Вячеслав Карнаухов сказал, что ошибку исправят в ближайшее время. «Срочно отправим им (специалистам управы Центрального округа — прим. ред.) информацию об ошибке в работу, чтобы уже сегодня этот баннер поменяли», — сказал он в разговоре с порталом 72.ру. Собеседник пояснил, что все плакаты вычитываются редакторами, но иногда ошибки пропускаются. «Недавно мы выставляли полководцев Победы, и на одной из призм было написано „Калининградский фронт“. Это тоже была ошибка дизайнера. На самом деле речь, конечно же, шла о Калининском фронте, Калининградского просто не существовало», — объяснил Карнаухов.

В городах УрФО последние дни то и дело появляются сообщения о невнимательно вычитанных баннерах. Так, в Кургане написали «Бресткая Крепость», пропустив вторую букву «с», а слово «крепость» ошибочно написали с заглавной буквы. В Челябинске на плакате с надписью «Слава народу победителю» был пропущен дефис между словами, составляющими приложение (определение, выраженное двумя существительными).

А годы летят, как кадры в кино, а это вовеки забыть не дано…
Фото: 72.ру

Семен Гринберг
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