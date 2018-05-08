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08 мая 2018
18:41  08 мая 2018 0

Бизнесмен напечатал портрет своей собаки на баннерах ко Дню Победы. ФОТО

Баннеры возмутили пользователей в соцсетяхФОТО: Mash, «ВКонтакте»

В Кемеровской области в поселке Тисуль местный бизнесмен разместил фото своей собаки на уличных баннерах к 9 Мая. Кузбассцев возмутило такое поздравление с Днем Победы.

Фермер Сергей Тарасов накануне Дня Победы развесил на зданиях плакаты с портретом своего питомца породы самоед. Эти собаки, по его мнению, участвовали в войне. Своих работников бизнесмен предупредил, что если местные власти будут снимать плакаты, то он подаст в суд. «Потому что собака — друг человека, а чиновники нет», — пояснил он телеграм-каналу Mash.

В соцсетях раскритиковали креатив собачника-патриота. «Самоед на войне? Что за смех? Снять!», «Фантасмагория ватного дебилизма», «Что за цирк?», — возмущаются интернет-пользователи

Местные власти снимать плакаты не собираются. «Они развешаны на зданиях, которые принадлежат бизнесмену. Поэтому снять мы их не можем, ведь строения являются его собственностью», — пояснил представитель поселковой администрации ИА FlashSiberia. Издание уточняет, что сам предприниматель сейчас находится на чемпионате мира по хоккею в Дании.

Ранее другие уличные плакаты к 9 Мая возмутили челябинцев и курганцев. В баннерах уральцы нашли грамматические ошибки. В Кургане уже демонтировали скандальные растяжки.

Наталья Михалева
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