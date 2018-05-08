20:17 08 мая 2018 0

Навальный больше не может мобилизовать людей и прибегает к помощи провокаторов Фото: Алексей Навальный, Instagram

Провокаторов на незаконных митингах 5 мая на Пушкинской и Тверской улицах в Москве организовывали люди Алексея Навального. Они делились на две группы: одни призывали к агрессивному поведению, другие — играли жертв полиции и казаков.

На видеозаписях удалось отследить нескольких «заводил». В первом ролике один из них командует митингующими и регулирует направление движения шествия. На следующем видео он выбегает на дорогу и начинает рушить ограждения, после чего к нему присоединяются участники незаконного шествия, сообщает Life.ru.

Среди провокаторов были люди, которых любит камера. Их главная цель заключалась в том, чтобы попасть в соцсети и новостные ленты в качестве жертв полицейского беспредела. Правда об одной из таких героинь попала в интернет. «Помогите, избивают!» — кричит женщина в красном, упавшая на асфальт. «Не ори! Встань спокойно! Тебя никто не трогает!» — отвечает ей мужчина.

Сторонники блогера не раз демонстрировали агрессивное поведение. Так, во время одного из задержаний, которое проходило в соответствии с законом, заводилы начали бросать в представителей правопорядка бутылки.

Ранее «URA.RU» сообщало, что во время митинга в Москве участники незаконного шествия забрались на автомобиль и призывали других последовать их примеру. «Если бы на крышу моего автомобиля залезли обезьяны, я бы их лично оттуда [грубо] скинула», — написали в соцсетях. Всего на митингах, прошедших в минувшую субботу, было задержано более шести сотен человек. Среди них было много несовершеннолетних, которых уже к вечеру отпустили по домам.

По всей стране акции протеста собрали минимальное количество сторонников оппозиционера. Политологи отметили, что Навальный видит потерю интереса к собственной персоне и собирается играть на провокациях.