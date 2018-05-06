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06 мая 2018
18:11  06 мая 2018 0

Почти всех задержанных на акции Навального в Москве отпустили по домам

Несанкционированный митинг
Одним из первых среди задержанных обрел свободу сам Алексей НавальныйФото: Владимир Андреев © URA.RU

За нарушения общественного порядка в Москве во время несогласованной акции 5 мая были задержаны 658 человек. По данным Совета по правам человека при президенте (СПЧ), 80 процентов из них — в том числе несовершеннолетние и сам блогер Алексей Навальный — уже отпущены.

«Были задержаны и доставлены в дежурные части отделов МВД России по районам города Москвы 658 человек, из которых жителей Москвы 279 человек, иногородних — 379 человек», — цитирует ТАСС заявление СПЧ. Пока в полиции остаются 122 человека, которые нарушали общественный порядок уже после шествия и митинга — пытаясь мешать движению транспорта и вступая в конфликт с правоохранителями.

Как уже сообщало «URA.RU», полиция оценила численность «протестантов» примерно в 1,5 тыс. человек. 20 апреля организаторы акции «Он нам не царь!» подали в мэрию Москвы заявку на шествие от площади Тверской Заставы до Охотного ряда, д. 2 с последующим митингом. Власти согласились и предложили две площадки на выбор: шествие от ул. Перерва до Люблинской, а митинг — у памятника «Солдату Отечества». Второй вариант предусматривал прохождение колонны по ул. Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская» с митингом на проезжей части на ул. Маршала Василевского напротив дома 13.

Когда организаторы акции не согласились, им предложили третий вариант — провести митинг на проспекте Сахарова. Вместо этого Навальный и его сторонники уже традиционно пошли на проведение несанкционированной акции и столкновение с органами правопорядка и другими москвичами. Дальнейшие события «URA.RU» освещало в ходе онлайн-трансляции.

Владимир Васин
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