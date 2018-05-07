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07 мая 2018
19:38  07 мая 2018 0

В соцсетях обсуждают участников акций Навального, которые залезли на крышу автомобиля в Москве. ВИДЕО

Митинг против закона о реновации Москвы. Москва, навальный алексей, полиция, задержание
Сам Навальный также был задержанФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Митинги Навального
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Сторонники блогера Алексея Навального провоцировали полицию и горожан во время несогласованных акций, прошедших в минувшую субботу, 5 мая. В соцсети опубликовали видео, на котором видно, как двое молодых людей залезли на крышу машины.

«Если бы на крышу моего автомобиля залезли обезьяны, я бы их лично оттуда [грубо] скинула» — написали в соцсети. На кадрах видно, как молодые люди залезают на машину коммерческой «ГАЗели». «Один за всех и все за одного», — провоцируют они участников шествия на аналогичные действия.

Во время несанкционированных акций митингующие также устроили потасовку с казачьим хором на Пушкинской площади. Как и прежде, в запрещенном шествии участвовало много несовершеннолетних. Некоторые из них были задержаны. После проведения профилактической беседы их отпустили по домам. Примечательно, что одним из задержанных оказался 15-летний подросток из Донецка. Сам организатор — Алексей Навальный — также был задержан. Его отпустили под обязательство явиться на судебное заседание 11 мая.

Ранее эксперты, опрошенные «URA.RU», резюмировали, что акции Навального оказались громкими и провальными одновременно. Блогер пытался компенсировать нарастающее безразличие россиян провокациями. Московские власти санкционировали для него митинг на улице Маши Порываевой и на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Активист проигнорировал предложение и призывал к незаконным акциям на Тверской улице и Манежной площади.

Семен Гринберг
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