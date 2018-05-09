Дуров пообещал бороться за Telegram «до победного конца»

01:58 09 мая 2018 0

Павел Дуров намерен до конца бороться за Telegram Фото: страница Павла Дурова в Instagram

ОсновательTelegram Павел Дуров будет бороться за работоспособность мессенджера в России «до победного конца», но при этом надеется, что российские власти перестанут разговаривать с технологическими компаниями на «языке неисполнимых ультиматумов». Об этом он заявил на своей странице во «ВКонтакте».

В своем сообщении Дуров отметил, что попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram незаконны, поскольку требования властей противоречат «главному закону страны». Речь, по его словам, идет о праве граждан на тайну переписки, которое прописано в 23-й статье Конституции.

«По этой причине юристы из „Агоры“ сегодня обжаловали решение Верховного суда России о законности приказа ФСБ. Надеюсь, власти России откажутся от языка неисполнимых ультиматумов, на котором сегодня ведется диалог с технологическими компаниями», — написал Дуров, добавив, что независимо от того, как далее будет разворачиваться ситуация, он продолжит борьбу за Telegram в России «до победного конца».

13 апреля, напомним, суд постановил ограничить на территории России доступ к Telegram до тех пор, пока компания не предоставит ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.