05:38 09 мая 2018 0

Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые за долгое время вместе появились на публике Фото: страница Ирины шейк в Instagram

Впервые за долгое время уроженка Еманжелинска Челябинской области Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер вместе появились на публике, посетив роскошный бал Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. Правда, фанатов больше впечатлило не их совместное дефиле, а наряд уральской модели.

Фотографии с модной тусовки Шейк опубликовала на своей странице в Instagram. Всего за несколько часов снимки набрали от двух сотен тысяч до полумиллиона лайков и тысячи восторженных комментариев. Фоловеры пришли в восторг от наряда и внешнего вида модели.