Депутаты сожгли флаг США после разрыва ядерной сделки

11:55 09 мая 2018 0

Иран назвал решение Трампа о выходе из ядерного соглашения незаконным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты иранского парламента бурно отреагировали на решение Дональда Трампа выйти из ядерной сделки. В ответ они сожгли американский флаг и пожелали Америке смерти.

Как отмечает Associated Press, лозунг «Смерть Америке!», который выкрикивали депутаты, звучит в парламенте Ирана очень часто. Этими словами иранцы сопровождают практически все заявления США о новых санкциях в отношении их страны.

О том, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном, стало известно накануне, напоминает «Газета.ру». Иран назвал решение Трампа незаконным. В свою очередь, в Совете Федерации России объяснили очередной демарш американского президента желанием развязать войну с Ираном.