Ветеран Великой Отечественной войны генерал-майор Дмитрий Сыркашев рассказал, как на Параде Победы российский лидер Владимир Путин спас его от сотрудников ФСО, которые не хотели подпускать его к президенту. По словам мужчины, разговор с главой государства у него завязался еще у Мавзолея.
Ветеран захотел поздравить Путина с Днем Победы, поэтому пытался к нему подойти после парада. «Когда мы с трибуны сошли, между нами втиснулось человек 20 фотографов, охраны… Он увидел, как меня там чуть не затоптали… И меня, так сказать, спас. И я вместе с ним пошел к могиле Неизвестного солдата», — рассказал Сыркашев в интервью «Комсомольской правде».
94-летний ветеран подчеркнул, что пока они с главой государства шли по Красной площади, он поделился с ним воспоминаниями о том, как штурмовал Смоленск, получил тяжелое ранение в Белоруссии, а потом выздоровел и направился в Восточную Пруссию.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин остановил охранников, которые не хотели пускать к нему ветерана войны. Офицер пытался подойти к главе государства, но в последний момент его остановили сотрудники ФСО, которые оттолкнули мужчину. Эту ситуацию увидел президент и сам подошел к ветерану. Позже пресс-секретарь Владимира Путина — Дмитрий Песков — назвал произошедшее случайностью, заверив, что такая ситуация больше никогда не повторится.