{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 мая 2018
09 мая 2018
Главные новости Москвы
23:59  09 мая 2018 0

Ветеран, которого оттолкнула охрана Путина, рассказал подробности произошедшего. «Чуть не затоптали»

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
У российского лидера начался разговор с ветераном войны еще у МавзолеяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Ветеран Великой Отечественной войны генерал-майор Дмитрий Сыркашев рассказал, как на Параде Победы российский лидер Владимир Путин спас его от сотрудников ФСО, которые не хотели подпускать его к президенту. По словам мужчины, разговор с главой государства у него завязался еще у Мавзолея.

Ветеран захотел поздравить Путина с Днем Победы, поэтому пытался к нему подойти после парада. «Когда мы с трибуны сошли, между нами втиснулось человек 20 фотографов, охраны… Он увидел, как меня там чуть не затоптали… И меня, так сказать, спас. И я вместе с ним пошел к могиле Неизвестного солдата», — рассказал Сыркашев в интервью «Комсомольской правде».

94-летний ветеран подчеркнул, что пока они с главой государства шли по Красной площади, он поделился с ним воспоминаниями о том, как штурмовал Смоленск, получил тяжелое ранение в Белоруссии, а потом выздоровел и направился в Восточную Пруссию.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин остановил охранников, которые не хотели пускать к нему ветерана войны. Офицер пытался подойти к главе государства, но в последний момент его остановили сотрудники ФСО, которые оттолкнули мужчину. Эту ситуацию увидел президент и сам подошел к ветерану. Позже пресс-секретарь Владимира Путина — Дмитрий Песков — назвал произошедшее случайностью, заверив, что такая ситуация больше никогда не повторится.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров