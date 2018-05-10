Уральские вузы вошли в рейтинг лучших университетов развивающихся стран

04:31 10 мая 2018 0

УрФУ вошел с список лучших университетов развивающихся стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В среду, 9 мая, британский журнал Times Higher Education опубликовал рейтинг лучших университетов развивающихся стран. В списке среди нескольких сотен учебных заведений оказались два уральских вуза.

Перечень состоит из 378 университетов, расположенных в 42 странах. Первые 200 получили конкретные места, остальные вузы объединены авторами в группы. Так, УрФУ [Уральский федеральный университет] попал в группу 251-300, а в группе 251+ оказался Пермский государственный университет.

Всего в рейтинг вошли 29 российских вузов. Наиболее высокую позицию среди них — третью — занял МГУ. по словам авторов, при составлении списка учитывалась информация об исследованиях, преподавании и перспективах на международном уровне.