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10 мая 2018
Главные новости Москвы
09:17  10 мая 2018 0

В России станет еще больше работающих пенсионеров

Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, набережная, скамейка, бабушки, севастополь, лавочка
Работающие пенсионеры — мировой трендФото: Константин Михальчевский © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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В России вырастет число граждан, которые продолжат работать, даже выйдя на пенсию. По прогнозам экономистов, наша страна очень скоро поддержит тренд мирового рынка труда.

В Америке за последние 20 лет доля работающих пожилых граждан увеличилась на 53% среди мужчин в возрасте 60-64 года и на 37% среди представительниц слабого пола в возрасте 65-69 лет. Эксперты объясняют это тем, что поздний выход на пенсию дает дополнительные выплаты и возможность иметь медицинскую страховку.

Отечественные экономисты полагают, что для пожилых россиян, несмотря на повышение пенсионного возраста, в ближайшие годы будут актуальны те же тренды. Сейчас в РФ около половины выходящих на пенсию продолжают работать — в большинстве случаев из-за того, что не желают терять доход. Главной же причиной увольнения с работы в пожилом возрасте становится состояние здоровья, пишет «Коммерсант».

Как сообщало «URA.RU», 8 мая премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал внесение в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста. Глава правительства напомнил, что прежние рамки устанавливались в 1930-е годы, когда средняя продолжительность жизни граждан была 40 лет. «С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону», — заявил он.

Наталья Михалева
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