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08 мая 2018
19:13  08 мая 2018 0

Медведев повысит пенсионный возраст

День Государственного флага. Москва, старик, кепка, митинг, триколор, шествие, флаг россии, защитники белого дома, демонстрация, дом правительства рф, пожилой мужчина
Пенсионный возраст неизбежно повысятФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Правительство РФ в ближайшее время подготовит свои предложения по вопросу повышения пенсионного возраста и внесет на рассмотрение депутатов Госдумы. Такое заявление во вторник, 8 мая, сделал и.о.премьер-министра Дмитрий Медведев, выступая перед парламентариями.

При этом он отметил, что сейчас пенсионная система требует совершенствования. Медведев напомнил, что прежние рамки пенсионного возраста устанавливались в 1930-е годы, когда средняя продолжительность жизни граждан была 40 лет. «С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону. У нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни», — цитирует Медведева «Интерфакс».

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Медведев добавил, что правительство должно обеспечить индексацию пенсий россиян «упреждающими темпами». Как ранее писало «URA.RU», новое правительство Медведева приступит к реализации самой непопулярной реформы в стране. Будущие вице-премьеры Антон Силуанов и Татьяна Голикова уже спорят, насколько повысить пенсионный возраст. Сейчас в России женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60.

Сегодня, 8 мая, Госдума рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Депутаты выслушают его доклад, зададут по два вопроса от каждой фракции и проголосуют. «URA.RU» ведет онлайн-трансляцию. В 2012 году за Медведева проголосовало 299 депутатов, 144 парламентария высказались против.

Наталья Михалева
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