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10 мая 2018
16:39  10 мая 2018 0

Тюменские депутаты возмущены ценами «ЮТэйр». В Берлин из Москвы слетать дешевле, чем из Нижневартовска в Ханты-Мансийск

_____Использовать только через сохранение на рабочий стол - без логотипа Ура.ру___, utair, ютейр, самолет
Цены на авиабилеты на одно расстояние существенно различаютсяФото: архив авиакомпании «ЮТэйр»

В Тюмени чиновникам придется выяснить, почему авиабилеты в северные округа даже при условии выделения дотаций стоят дорого. Речь идет о маршруте Тюмень — Сургут, рейс по которому выполняет авиакомпания «Ютэйр».

«Вопрос по дотированию перевозок в рамках [программы] „Сотрудничества“ „Ютэйру“, в том, насколько мы снижаем цену билетов. Конкретно по Сургуту было обращение граждан, — пояснил депутат от ЛДПР Денис Садовников. — У нас получается, что цена на билет Тюмень — Екатеринбург — Уфа без дотации ниже, чем до Сургута с дотацией. До Сургута можно долететь за 6 тысяч 100 рублей, до Уфы 5 тысяч 600 рублей. Расстояние одно и то же получается. А если мы не будем дотировать, билет сколько будет стоить?».

Коллегу поддержал Михаил Селюков. «Мы проводим субсидирование авиарейсов Уфа, Томск, Самара, Ростов-на-Дону и так далее. Это мы за счет своего бюджета делаем, или нам выделяют компенсацию из федерального бюджета?», — поинтересовался он. На его вопрос ответил замглавы департамента финансов Михаил Таранов: «Финансирование идет 50 на 50».

Что касается цен на билеты, то ответ на этот вопрос чиновники пообещали подготовить позднее. «По каждому маршруту регулирование индивидуальное, и нужно рассматривать все это уже точечно», — заявила замгубернатора, директор департамента финансов Татьяна Крупина.

«В рамках программы по развитию внутриобластных перевозок Тюменской области Utair полностью перевел на коммерческую основу и исключил из программы субсидирования рейс Тюмень-Сургут с апреля 2018 года. Цель Utair — развивать региональную сеть полетов с полностью самостоятельным коммерческим управлением», — пояснили в пресс-службе «Ютэйр».

Пример с Сургутом — не единичный. Например, путешествие из Нижневартовска в Ханты-Мансийск пассажиру обойдется в 5748 рублей. Из Ханты-Мансийска до Тюмени — в 6195. Для сравнения: билет из Москвы в Берлин у этой же авиакомпании стоит 4685 рублей. При этом, расстояние до Берлина от Москвы — 1 610 км, а от Тюмени до Ханты-Мансийска — 473 км. «ЮТэйр», напомним, остается монопольным авиаперевозчиком на территории Тюменской области и ХМАО.

Надежда Карташова
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